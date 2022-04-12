Эндокринолог рассказала, как лечить панические атаки

«Панические атаки можно диагностировать по таким признакам — ощущения внутреннего напряжения плюс четыре и более симптомов одновременно: сильное сердцебиение, учащенный пульс, потливость, тремор, одышка, дискомфорт в левой половине грудной клетки. Могут появляться тошнота, боли в животе, головокружение, страх сойти с ума», — говорит доктор.

Приступы страха и тревоги, сопровождающиеся вегетативными проявлениями, в последнее время стали знакомы многим. Панические атаки — так сегодня называют вегетативные кризы.Приступы, как правило,продолжаются от 15 до 30 минут. Чаще всего есть некий триггер — провоцирующий фактор (толпа, замкнутое пространство, транспорт, тесное помещение, нехватка воздуха и т.д.)Днем панические атаки возникают гораздо чаще, но в ночное время приступы тоже случаются. Иногда спровоцировать их могут переутомление, недосып, депрессия. Тогда необходима консультация психиатра. В некоторых случаях помочь может эндокринолог, так как стать причиной панических атак могут и гормональные сбои.В первую очередь надо исключить дисфункцию надпочечников. Определить уровень половых гормонов. Нередко панические атаки являются первым признаком приближающейся менопаузы.Спровоцировать приступы могут и перебои в работе щитовидной железы. Повышенный уровень пролактина тоже фигурирует в числе причин. Перед консультацией у эндокринолога желательно проверить такие гормоны: ТТГ, Т3 и Т4, пролактин, ЛГ и ФСГ, кортизол. Это позволит доктору увидеть более объективную картину.Если вас одолела паническая атака, помните, что это вегетативная реакция, неконтролируемый выброс адреналина, и через 15-20 минут все пройдет. Сохраняйте спокойствие.