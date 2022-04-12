Организованность обеспечит защиту от старческого слабоумия
Если вы имеете привычку к организованности, то она обеспечивает дополнительную защиту от деменции. А вот частая смена настроения производит, увы, противоположный эффект.
Учёные из Северо-Западного университета в Иллинойсе наблюдали за двумя тысячами взрослых жителей Чикаго на протяжении почти 25 лет для того, чтобы обнаружить связь между чертами характера и снижением когнитивной деятельности. Было установлено, что хорошо организованные люди с высоким уровнем самодисциплины получали более хорошую защиту от старческого слабоумия. Также этой защитой обладали и экстраверты, у которых появлялся дополнительный год здоровой жизни перед началом умеренных когнитивных нарушений - основного начального признака деменции.
Но данный эффект оказывался обратным у людей с частой сменой настроения. Таким образом, ключевыми характеристиками личности человека, обеспечивающими достойный уровень защиты от старческого слабоумия, можно назвать высокую сознательность и организованность. Они не давали стопроцентной защиты от деменции, но дарили несколько дополнительных лет здоровой жизни. Повышенная эмоциональная экспрессивность, свойственная экстравертам, их разговорчивость и открытость позволяли получить один дополнительный год здоровой жизни.
Хуже всего приходилось классическим невротикам, часто печальным, имеющим перепады настроения и эмоциональную нестабильность. У них умеренные когнитивные нарушения наступали на год раньше. Результаты этого исследования вполне состыкуются с полученными ранее выводами учёных о том, что открытость и повышенная социальная активность - это факторы защиты от деменции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Северо-Западный университет
Здоровье
частный исследовательский университет, расположенный в северном пригороде Чикаго — городе Эванстон, штат Иллинойс
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