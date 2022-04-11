Врач назвал внезапное отвращение к мясу возможным ранним признаком рака
Внезапно возникшее чувство отвращения к вкусу и запаху мяса может оказаться признаком рака, предупредил онколог Иван Карасев.
«Не стоит игнорировать реакцию организма на прием жирной пищи и мяса», - поделился врач советом.
По словам Карасева, внезапное изменение в том, как организм воспринимает такую пищу, может быть ранним признаком рака поджелудочной железы. Кроме того, заболевание проявляется другими симптомами, которые во многих случаях легко упустить из виду или принять за сигналы других, несерьезных недомоганий.
«В зависимости от вида и расположения опухоли реакции организма могут проявляться по-разному: от нарушений работы ЖКТ до изменения кожного покрова», - заметил онколог.
Карасев перечислил состояния, возможные на раннем этапе развития рака поджелудочной железы
- Боль, становящаяся сильнее ночью, когда человек лежит.
- Дискомфорт и боль, которые усиливаются после употребления жирной пищи, алкоголя.
- Необъяснимая тошнота.
- Желтоватый, зеленоватый оттенок кожи.
- Беспричинный на первый взгляд кожный зуд.
- Непреднамеренное похудение.
Иван Карасев
Здоровье
хирург-онколог, эндоскопист, кандидат медицинских наук
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