Врач назвал внезапное отвращение к мясу возможным ранним признаком рака

«Не стоит игнорировать реакцию организма на прием жирной пищи и мяса», - поделился врач советом.

«В зависимости от вида и расположения опухоли реакции организма могут проявляться по-разному: от нарушений работы ЖКТ до изменения кожного покрова», - заметил онколог.

Боль, становящаяся сильнее ночью, когда человек лежит.

Дискомфорт и боль, которые усиливаются после употребления жирной пищи, алкоголя.

Необъяснимая тошнота.

Желтоватый, зеленоватый оттенок кожи.

Беспричинный на первый взгляд кожный зуд.

Непреднамеренное похудение.