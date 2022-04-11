Ранние признаки рака легких: 5 изменений, с которым нужно идти к врачу

«Поэтому, если у вас кашель, который длится более трех недель, обратитесь к врачу».

«В тех случаях, когда отхаркивается большое количество мокроты с примесью крови или крови, надо обязательно идти к врачу».

«Боль в груди может иметь разный характер: от легкой ноющей до острой колющей, сопровождаться одышкой, потливостью и тошнотой».