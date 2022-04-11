Ранние признаки рака легких: 5 изменений, с которым нужно идти к врачу
Многие люди, заболевающие раком легких, не осознают, что у них он есть, пока не становится слишком поздно.
Вот почему важно знать о возможных ранних признаках заболевания и обращаться к врачу, если вы испытываете какие-либо из них.
Постоянный кашель, который не проходит. Постоянный кашель может быть вызван многими причинами, включая курение, бронхит, астму. Но и рак легких тоже.
«Поэтому, если у вас кашель, который длится более трех недель, обратитесь к врачу».
Кашель с кровью или слизью. Факторами, провоцирующими появление такого кашля, являются бронхит, астма, пневмония, туберкулез, рак легких.
«В тех случаях, когда отхаркивается большое количество мокроты с примесью крови или крови, надо обязательно идти к врачу».
Одышка или затрудненное дыхание. Появление этих признаков может объясняться разными проблемами со здоровьем легких – в частности, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), бронхитом, эмфиземой, астмой, пневмонией, раковой опухолью. Другие заболевания, которые могут вызвать одышку, включают сердечную недостаточность, тромбы, анемию. Если у вас появились проблемы с дыханием, важно обратиться к врачу, чтобы он мог определить точную причину.
Боль в груди. Этот неспецифический симптом возникает при многих медицинских проблемах, включая болезни сердца, болезни легких, инфекции. В случае рака легких боль в груди возникает примерно у каждого десятого пациента.
«Боль в груди может иметь разный характер: от легкой ноющей до острой колющей, сопровождаться одышкой, потливостью и тошнотой».
Необъяснимая потеря веса. Если вы теряете вес и не знаете почему, нужно идти к врачу. Необъяснимая потеря веса может быть вызвана многими факторами, включая рак. Конкретно рак легких является частой причиной похудения у людей, заболевающих им.
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