Долгий ковид: 3 симптома, которые испытывают люди 6 месяцев спустя

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Долгий ковид: 3 симптома, которые испытывают люди 6 месяцев спустя

Человек, страдающий длительным ковидом, — это тот, кто испытывает симптомы ковида в течение длительного периода времени, обычно более 12 недель. Длительный Covid может быть трудно поддается лечению, поскольку симптомы могут различаться от человека к человеку, и тот факт, что в настоящее время нет лекарства от длительного Covid.

По данным Длительный Covid тоже может различаться по степени тяжести. Для некоторых это могут быть легкие симптомы, которые приходят и уходят; для других длительный Covid был разрушительным, из-за чего они не могли работать или двигаться дальше, чем на несколько футов.

Теперь новое исследование, проведенное в Дании, показало, что у "долгий ковид" может быть несколько уникальных симптомов, которые отличают его от других заболеваний. Эти симптомы включают трудности с концентрацией внимания, проблемы со сном и физическое истощение.

Цель проекта, проводимого Государственным институтом сыворотки Дании, заключалась в том, чтобы выяснить, как часто люди страдают от проблем, связанных с длительным ковидом. Людей попросили указать, какие симптомы они страдали в течение трех месяцев после заражения.

Трудности с концентрацией внимания, проблемы со сном и физическое истощение были тремя основными симптомами.


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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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