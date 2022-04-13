Остеопатия работает, но не среди детей
Имеющая противоречивую репутацию остеопатия может приносить чуть большую пользу при борьбе с болевыми симптомами, чем физиотерапия. Однако это справедливо только в отношении взрослых пациентов, как установили учёные из Италии.
Остеопатия может помочь, если вы страдаете от болевых ощущений в теле, как показал крупный анализ эффективности данной практики. Имеющая неоднозначную репутацию методика альтернативной медицины может иметь больший эффект, чем даже физиотерапия при некоторых мышечно-скелетных расстройствах. Но всё ещё нет никаких доказательств того, что остеопатия полезна для детей, либо при лечении мигрени или синдрома воспаленного кишечника.
Изобретённая ещё в XIX веке остеопатия считается не имеющей научных оснований разновидностью альтернативной медицины, а кое-кто именует ее и вовсе опасной для здоровья практикой. Она подразумевает некоторые мягкие манипуляции с тканями и костями организма, включая массажные движения, надавливания, растягивания мышц и суставов. Проведённый обзор основывался на десятках клинических исследований, включающих около 3 750 добровольцев.
Однако независимые эксперты подчеркивают, что большинство этих исследований обладают ограниченной надежностью, поскольку имеют серьезные методологические проблемы. А специалисты нетрадиционной медицины уверены, что полученные выводы следует воспринимать с оптимизмом. Остеопатия весьма распространена, только на территории Великобритании – 5 000 зарегистрированных специалистов в этой области. Они оказывают только частную медпомощь, поскольку государство не оплачивает услуги остеопатов в своих клиниках. Стоимость одного сеанса может составлять приблизительно 40 фунтов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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