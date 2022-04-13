Популярная пищевая добавка может довести до кошмаров по ночам
Пищевые добавки, как предполагается, должны улучшать общее состояние здоровья. Но, как и у любого продукта, у них есть побочные эффекты. О некоторых большинство даже не догадывается. Например, о том, что чрезмерный прием мелатонина чреват кошмарами по ночам.
«Большинство добавок с мелатонином содержат от 5 до 10 миллиграммов вещества, — рассказывает доктор Уитни Робан, клинический психолог и специалист по сну. — Было показано, что дозировка более пяти миллиграммов, увеличивает вероятность негативных побочных эффектов, таких как тошнота, беспокойство и головные боли. Еще одним частым побочным эффектом являются чрезмерно реалистичные кошмары».
Люди обращаются к мелатонину для улучшения сна. Это гормон, который вырабатывает организм. Он помогает засыпать ночью, а днем справляться с усталостью или тревогой. Но исследования показали, что чрезмерное использование мелатонина может увеличить продолжительность фазы быстрого сна, когда людям чаще всего снятся кошмары.
«Если вы проводите больше времени в фазе быстрого сна, логично, что увеличится количество снов», - рассказывает доктор Мишель Дреруп, психолог по поведенческой медицине сна в Кливлендской клинике.
Она объясняет, что мелатонин также провоцирует выработку белка, известного как вазотоцин, который помогает регулировать быстрый сон ночью. Увеличенное количество мелатонина может привести к более высокому уровню вазотоцина, а следовательно, к увеличению фазы быстрого сна и потенциально ярких снов.
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Уитни Робан
Здоровье
Доктор, клинический психолог и специалист по сну
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