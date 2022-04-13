Популярная пищевая добавка может довести до кошмаров по ночам

«Большинство добавок с мелатонином содержат от 5 до 10 миллиграммов вещества, — рассказывает доктор Уитни Робан, клинический психолог и специалист по сну. — Было показано, что дозировка более пяти миллиграммов, увеличивает вероятность негативных побочных эффектов, таких как тошнота, беспокойство и головные боли. Еще одним частым побочным эффектом являются чрезмерно реалистичные кошмары».

«Если вы проводите больше времени в фазе быстрого сна, логично, что увеличится количество снов», - рассказывает доктор Мишель Дреруп, психолог по поведенческой медицине сна в Кливлендской клинике.