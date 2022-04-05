Специалисты назвали состояние, которое приводит к потере волос после 50 лет

«Это может произойти при ряде аутоиммунных заболеваний, таких как красная волчанка или очаговая алопеция. Оба заболевания вызывают очаговое выпадение волос», — отмечает Шерил Розен, доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог и директор дерматологического отделения BowTiedLife.

Выпадение волос серьезно влияет на психологический дискомфорт. Некоторое истончение волос неизбежно с возрастом, однако основные факторы, повышающие риск выпадения, можно контролировать. Речь идет о гормональном дисбалансе, стрессе и даже выборе расчески. Если же вы преодолели рубеж в 50 лет, возможно, причиной выпадения волос является воспаление. Специалисты объяснили, почему это происходит.По словам Бена Бехнама, доктора медицинских наук, медицинского директора компании Happy Head, занимающейся лечением выпадения волос, воспаление может повредить волосяные фолликулы, что в свою очередь чревато выпадением. Одной из многих причин воспаления в организме является аутоиммунная реакция. В этом случае иммунная система организма по ошибке атакует здоровые ткани.Еще одно воспалительное заболевание, которое может приводить к выпадению волос, это псориаз. В этом случае иммунная система слишком быстро перерабатывает клетки кожи, вызывая шелушения. Однако не стоит путать эти шелушения с обычной перхотью. Она может провоцироваться сухостью кожи, грибками или чувствительностью к продуктам по уходу за волосами. Согласно данным The International Journal of Trichology, это состояние затрагивает около 50 процентов взрослых.Ранее специалисты предупредили о негативном эффекте чрезмерной привязанности к домашним животным.