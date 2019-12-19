Правила приема мелатонина, которые позволят избежать побочных эффектов

Плохой сон может иметь

серьезные последствия для здоровья -

снижение производительности и повышение риска таких заболеваний, как диабет и гипертония. Сегодня люди обращаются к

добавкам мелатонина,

которые помогают бороться с широким спектром проблем сна, включая расстройство сна на сменной работе и бессонницу.

Природа сна

Идеал сна: ложится, когда солнце садится, и просыпаться утром, когда солнце встает. Этот процесс происходит благодаря гормону мелатонину, который отвечает за регулирование внутренних часов организма или циркадных ритмов. Этот гормон сна вырабатывается шишковидной железой в мозге в ответ на изменения освещения.

Воздействие света может помешать выработке натурального мелатонина. Этот факт подчеркивает важность сна в темной комнате. Согласно исследованию, опубликованному в журнале

Neuron, у

рыбок данио с редкой мутацией, которая не позволяла им вырабатывать мелатонин,

резко уменьшился сон ночью

.

Эффективность мелатонина

Эти добавки особенно полезны для людей, чей организм не может вырабатывать достаточное количество мелатонина. Примером тому являются люди, которые спят днем, потому что работают в ночную смену.



Кроме того, добавки мелатонина могут даже улучшить сон у людей, которые производят нормальное количество мелатонина, но все еще испытывают проблемы со сном ночью по различным причинам. Мета-анализ, опубликованный в журнале

PLOS One,

исследовал эффективность мелатонина в

улучшении сна у пациентов с нарушениями сна.

Исследователи обнаружили, что участники, принимавшие мелатонин, засыпали гораздо быстрее, чем те, кто принимал плацебо (1683 участников исследования). Добавки мелатонина увеличивали общее время сна и улучшали качество сна.

Побочные эффекты

"Одним из наиболее распространенных побочных эффектов приема добавок мелатонина является сонливость. Люди могут чувствовать себя сонными или уставшими, когда они просыпаются утром после приема дозы мелатонина. Один из способов обойти этот побочный эффект - принимать мелатонин намного раньше вечером или даже уменьшить дозировку, чтобы выспаться и проснуться с ощущением прилива сил. Другие потенциальные побочные эффекты приема мелатонина включают тошноту, головокружение и головные боли", - пишет издание Health.News