Популярное лекарство от давления может вызывать кошмары
Всем время от времени снятся кошмары, но их частое присутствие может быть признаком более серьезной проблемы. Психологическое напряжение, стресс и тревога или конкретная травма могут вызывать пугающие сны. Но в других случаях проблема может быть связана с принимаемыми лекарствами. Определенные раздражители могут влиять на активность мозга ночью. Речь идет о бета-блокаторах.
Бета-блокаторы — это форма антигипертензивных препаратов, обычно используемых для лечения высокого кровяного давления. Однако они могут вызывать и нарушения реакции мозга на нейромедиатор норадреналин, что приводит к побочному эффекту — ночным кошмарам.
Но не все бета-блокаторы имеют одинаковую вероятность такого побочного эффекта. Исследования показывают, что липофильные бета-блокаторы, такие как метопролол и пропранолол, предназначенные для растворения в липидах или жирах, более тесно связаны с ночными кошмарами, чем атенолол.
Класс антидепрессантов, известных как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), также может приводить к ночным кошмарам. Все дело в том, что почти все антидепрессанты продлевают период быстрого сна и уменьшают общую его продолжительность. Если ночные кошмары появляются слишком часто, стоит проконсультироваться с лечащим врачом относительно смены типа препарата или его дозировки.
Еще один препарат, который связывают с нарушениями сна — статины. Питер Джей Эйч Смак Грегор, доктор медицинских наук, отмечает, что хотя ночные кошмары являются случайным побочным эффектом статинов, лечащие врачи должны учитывать эти жалобы пациентов.
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Питер Джей Эйч Смак Грегор
Здоровье
Доктор медицинских наук
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