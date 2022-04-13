Онкология: боль в четырех областях тела может сигнализировать о смертельной болезни

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Онкология: боль в четырех областях тела может сигнализировать о смертельной болезни

Симптомы рака часто расплывчаты и ложно приписываются повседневным болячкам. Однако есть несколько способов отличить боль, связанную с раком, от боли повседневного характера.

По данным Национального института рака (NCI), боль часто возникает в разных частях тела, когда вы занимаетесь определенными действиями.
Например, боль при мочеиспускании или после еды может сигнализировать о потенциально смертельном заболевании.

Что касается последнего, то эту боль обычно характеризуют как «изжогу или несварение желудка, которое не проходит». Боль в животе или во рту также может указывать на рак.

К общим признакам рака относятся:
  • Очень сильные ночные поты
  • Необъяснимая потеря веса
  • Необычный комок или припухлость в любом месте
  • Усталость

Как ответить


По данным NHS, если что-то выглядит или ощущается не так, или если вы думаете, что у вас может быть рак, не игнорируйте это — поговорите со своим врачом.

Симптомы, которые сохраняются в течение трех или более недель, являются тревожным сигналом, который следует проверить.

«Хотя это маловероятно, что это рак, важно поговорить с врачом общей практики, чтобы он мог провести расследование. Если ваш врач общей практики подозревает рак, он направит вас к специалисту — обычно в течение двух недель».

По данным Macmillan Cancer Support, примерно каждый третий случай наиболее распространенных видов рака (около 33 процентов) можно предотвратить, придерживаясь здоровой диеты, поддерживая здоровый вес и ведя более активный образ жизни.

Ранее Медикфорум писал о том, как нормализовать отток желчи.

National Cancer Institute (NCI)

Здоровье

Национальный институт онкологии является подразделением Национальных институтов здравоохранения США — одного из 11 управлений, входящих в состав Министерства здравоохранения и социальных служб США.

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