Онкология: боль в четырех областях тела может сигнализировать о смертельной болезни
Симптомы рака часто расплывчаты и ложно приписываются повседневным болячкам. Однако есть несколько способов отличить боль, связанную с раком, от боли повседневного характера.
По данным Национального института рака (NCI), боль часто возникает в разных частях тела, когда вы занимаетесь определенными действиями.Например, боль при мочеиспускании или после еды может сигнализировать о потенциально смертельном заболевании.
Что касается последнего, то эту боль обычно характеризуют как «изжогу или несварение желудка, которое не проходит». Боль в животе или во рту также может указывать на рак.
К общим признакам рака относятся:
- Очень сильные ночные поты
- Необъяснимая потеря веса
- Необычный комок или припухлость в любом месте
- Усталость
Как ответить
По данным NHS, если что-то выглядит или ощущается не так, или если вы думаете, что у вас может быть рак, не игнорируйте это — поговорите со своим врачом.
Симптомы, которые сохраняются в течение трех или более недель, являются тревожным сигналом, который следует проверить.
«Хотя это маловероятно, что это рак, важно поговорить с врачом общей практики, чтобы он мог провести расследование. Если ваш врач общей практики подозревает рак, он направит вас к специалисту — обычно в течение двух недель».
По данным Macmillan Cancer Support, примерно каждый третий случай наиболее распространенных видов рака (около 33 процентов) можно предотвратить, придерживаясь здоровой диеты, поддерживая здоровый вес и ведя более активный образ жизни.
Ранее Медикфорум писал о том, как нормализовать отток желчи.
National Cancer Institute (NCI)
Здоровье
Национальный институт онкологии является подразделением Национальных институтов здравоохранения США — одного из 11 управлений, входящих в состав Министерства здравоохранения и социальных служб США.
Оставить комментарий