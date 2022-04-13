Онкология: боль в четырех областях тела может сигнализировать о смертельной болезни

Очень сильные ночные поты

Необъяснимая потеря веса

Необычный комок или припухлость в любом месте

Усталость

Как ответить

«Хотя это маловероятно, что это рак, важно поговорить с врачом общей практики, чтобы он мог провести расследование. Если ваш врач общей практики подозревает рак, он направит вас к специалисту — обычно в течение двух недель».