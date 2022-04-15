Старение кожи: как «уменьшить темные круги под глазами и морщины» благодаря правильному завтраку

«Существует целый ряд потенциальных преимуществ включения витамина Е в ваш уход за собой. Исследования показали, что местное применение геля, содержащего витамин Е, среди других витаминов, может помочь уменьшить темные круги под глазами и морщины, а также помочь ногтям стать более сильными и прямыми».

Как вы можете получить витамин Е естественным путем из своего рациона?