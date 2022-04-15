Старение кожи: как «уменьшить темные круги под глазами и морщины» благодаря правильному завтраку
Витамин Е является важным питательным веществом, которое, по словам Алекса Гловера, старшего диетолога Holland & Barrett, «хранится в печени до тех пор, пока не понадобится». Этот антиоксидант помогает «защитить организм от повреждений, вызванных свободными радикалами», и встречается в природе во множестве продуктов, включая некоторые очень популярные продукты для завтрака.
Витамин Е поможет бороться со старением кожи, поскольку он является антиоксидантом, часто встречается в продуктах по уходу за кожей и во многих продуктах питания. содержат жир, включая орехи, семена и растительные масла, такие как рапсовое, подсолнечное и оливковое масло.
Однако витамин Е играет решающую роль не только в старении кожи.
Гловер добавил:
«Существует целый ряд потенциальных преимуществ включения витамина Е в ваш уход за собой. Исследования показали, что местное применение геля, содержащего витамин Е, среди других витаминов, может помочь уменьшить темные круги под глазами и морщины, а также помочь ногтям стать более сильными и прямыми».
К счастью, большинство людей, придерживающихся здоровой и сбалансированной диеты, «получают более чем достаточно» витамина Е, хотя бывают случаи, когда человеку может потребоваться дополнить его потребление.
Если у вас есть состояние здоровья, которое мешает вашему телу поглощать жиры, или состояние, при котором витамин Е может помочь, сначала поговорите со своим врачом. По словам эксперта, если у вас дефицит витамина, у вас могут возникнуть такие симптомы, как «мышечная боль, проблемы со зрением и дезориентация.
Как вы можете получить витамин Е естественным путем из своего рациона?
Существует множество продуктов, богатых витамином Е, но, по словам г-на Гловера, некоторые из лучших регулярно съедаются во время завтрака. Авокадо, лосось, цельнозерновой хлеб и яичные желтки богаты витамином Е.
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Алекс Гловер
Здоровье
Старший диетолог Holland & Barrett.
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