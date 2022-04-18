«Умные» часы помогут пациентам с болезнью Паркинсона
Жертвы болезни Паркинсона, возможно, в будущем смогут использовать высокотехнологичные «умные» часы, которые позволяют врачам следить за их здоровьем. В частности, они отслеживают движения этих людей и качество сна.
Исследователи из Австралии разработали гаджет в виде «умных» часов, который повысит эффективность ухода за жертвами болезни Паркинсона. В частности, эти часы сообщают врачам о том, с какой интенсивностью двигается, и как спит их пациент. Это два ключевых индикатора возможных осложнений неизлечимой нейродегенеративной болезни.
Если пациент двигается слишком интенсивно и спит очень мало, то врачам, возможно, необходимо изменить лекарственный режим или использовать другие виды лечения вроде физиотерапии для того, чтобы приостановить ухудшение состояния. Девайс также напоминает пациентам о необходимости принимать лекарства в особом ежедневном режиме.
Две сотни пациентов при Университетском госпитале Плимута уже получили эти часы в ходе клинических исследований. Теперь их планируют распространить на 140 000 британцев, страдающих от болезни Паркинсона. Местные эксперты утверждают, что технология заметно повышает качество сна пациентов. Часы записывают информацию через сенсоры внутри подобно тем «умным» браслетам, которые можно встретить уже в продаже. Они запрограммированы для отправки информации через 6 месяцев напрямую врачу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университетский госпиталь Плимута
Здоровье
ранее известные как Plymouth Hospitals NHS Trust - это организация, которая управляет больницей Деррифорд и недавно (2013 г.) совмещенным Королевским глазным госпиталем (REI), а также Центром развития детей в Плимуте
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