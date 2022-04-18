Один способ приготовления пищи повышает риск заболеть раком
Приготовление пищи дома помогает не только сэкономить деньги, но и придать ужину уютную атмосферу. Однако важно использовать безопасные методы приготовления пищи и осознавать риски для здоровья, связанные с ними.
По данным Национального института рака США, гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) представляют собой химические вещества, образующиеся при приготовлении мяса, включая говядину, свинину, рыбу или птицу, с использованием высокой температуры. Это обжаривание на сковороде или готовка на открытом огне.
Эти химические соединения обладают способностью изменять ДНК, что приводит к повышенному риску развития некоторых видов рака, включая рак желудочно-кишечного тракта, простаты и легких. А при более высоких температурах и продолжительности приготовления риск еще выше. Проблема распространяется не только на птицу, рыбу и красное мясо. Крахмалистые, богатые углеводами продукты, приготовленные при высоких температурах (например, жареные картофельные чипсы или подгоревшие тосты), подвержены образованию акриламида, еще одного химического канцерогена, сообщает Американское онкологическое общество.
Хотя жарка на открытом огне придает пище вкус и текстуру, это и сигнализирует о присутствия вредных соединений. Обугливание является результатом реакции между сахарами и аминокислотами и обычно происходит в результате прямого контакта пищи с открытым пламенем. ПАУ возникают, когда соки или жир капают на нагретую поверхность или загораются под ней, что приводит к возгоранию и дыму. Сам дым содержит химическое вещество, и он также может прилипать к пище во время ее приготовления.
Исследование, проведенное в 2017 году и опубликованное в Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, показало, что воздействие дыма и паров растительного масла может увеличить риск рака легких, и что различные методы приготовления пищи, такие как жарка во фритюре по сравнению с обжариванием на сковороде, могут иметь другие нежелательные последствия.
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Национального института рака США
Здоровье
Управление Министерства здравоохранения и социальных служб США
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