Прыщи будут лечить вирусами, а не антибиотиками
В ближайшее время жертвы угревой сыпи могут попробовать новую разновидность лечения. Вместо антибиотиков им предложат вирусы.
Врачи уже длительное время полагаются на антибиотики в деле борьбы с акне или угревой сыпью. Они добавляются либо в состав кремов для кожи, либо выдаются просто в форме традиционных таблеток. Известно, что акне вызывается бактериальными инфекциями, но провоцирующая эту угревую сыпь бактерия Cutibacterium acnes вырабатывает всё большую резистентность к ныне существующим противомикробным средствам.
В связи с этим учёные сейчас ищут возможности использования бактериофагов или вирусов, которые инфицировуют и убивают бактерии. Существует теория, что применение таких вот вирусов, уничтожающих микроорганизмы, в ходе лечения угревой сыпи может стать весьма эффективным средством борьбы с резистентными бактериями, что поможет восстановить эффективность антибиотиков. Лабораторные исследования с участием животных дали многообещающие результаты.
Изолировав 8 разновидностей бактериофагов, исследователя из Israeli Phage Therapy Centre в Иерусалиме заразили кожу мышей бактериями, провоцирующими акне. Впоследствии было установлено, что использование фагов облегчает состояние кожи. Авторы исследования утверждают, что одной из причин разработки терапии на основе бактериофагов в лечении акне является желание в дальнейшем применять эту методику при борьбе с более серьёзными инфекциями. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Israeli Phage Therapy Centre
Здоровье
центр фаговой терапии и его филиалы разработали новые технологии, методологии и протоколы для лечения пациентов с очень длительно текущими хроническими инфекциями
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