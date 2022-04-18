Можно ли есть мороженое при ангине?

«Фактор холода не оказывает непосредственного влияния на микрофлору горла. То есть, если у вас в горле есть бета-гемолитический стрептококк группы А, рецидив ангины даже летом возможен независимо от того, ели вы мороженое или нет», — объясняет специалист.

Огромное количество людей, страдающих хроническими ангинами, отказываются от употребления мороженого. Зря, считает доктор. Обоснованных требований для таких ограничений нет.Срабатывает чрезмерное желание перестраховаться и отсутствие привыкания рецепторов горла к холодному. А чтобы достичь этого привыкания, необходимо самое обычное закаливание.Закаливать горло нужно поэтапно, постепенно доводя температуру еды и напитков до температурных показателей морозильника. Закаливание может продолжаться несколько недель или даже месяцев.Доктор отмечает, что некоторые не учитывают легкий обезболивающий эффект, который холодное мороженое может оказывать на больное горло. То есть употребление мороженого в умеренных дозах может быть даже полезно при вирусной инфекции.Те, кто страдает от хронического тонзилита, знают об этом и часто используют этот простой лайфхак для облегчения симптомов хотя бы на короткое время.