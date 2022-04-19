«Кристаллизация» в суставах может сигнализировать о повышенном уровне холестерина - признаки

«Повышенный также связан с повышенным кровяным давлением и риском развития подагры».

«Приступ подагры обычно длится пять-семь дней, затем наступает улучшение. Это может не привести к длительному повреждению суставов, если вы немедленно получите лечение», — добавляет NHS.