«Кристаллизация» в суставах может сигнализировать о повышенном уровне холестерина - признаки
Плохой холестерин известен как липопротеин низкой плотности, он образуется в виде бляшек в артериях, повышающих кровяное давление. В некоторых случаях высокий уровень холестерина может вызывать симптомы.
Это включает кристаллизацию суставов, возникающую в результате семейной комбинированной гиперлипидемии, состояния, которое вызывает повышенный уровень холестерина.
Heart UK говорит:
«Повышенный также связан с повышенным кровяным давлением и риском развития подагры».
Это, в свою очередь, может привести к кристаллизации в суставах.
Хотя эта кристаллизация плоха, так же как и подагра — форма артрита, вызывающая сильную боль в суставах, которая может возникнуть внезапно.
Симптомы этой формы артрита, по данным NHS, включают внезапную сильную боль в суставе и горячую, опухшую, красную кожу над пораженным суставом.
«Приступ подагры обычно длится пять-семь дней, затем наступает улучшение. Это может не привести к длительному повреждению суставов, если вы немедленно получите лечение», — добавляет NHS.
Организация рекомендует обратиться к врачу общей практики, если боль усиливается, у человека очень высокая температура, он чувствует себя плохо или не может есть.
Подагра легко лечится изменением образа жизни и приемом некоторых лекарств.
Ранее Медикфорум писал о признаках деменции.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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