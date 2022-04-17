Деменция: 10 тревожных признаков, которые могут сигнализировать о начале болезни
Ведущий врач, специализирующийся на лечении деменции, призывает общественность обращать внимание на ранние признаки болезни у близких.
Профессор Алистер Бернс сказал, что это была хорошая возможность заметить изменения в поведении, поскольку люди собираются без ограничений на первый государственный праздник за два года.
Ранние симптомы включают трудности с концентрацией внимания, спутанность сознания, изменения настроения, попытки следить за разговором и выполнять привычные повседневные задачи.
Профессор Бернс, национальный клинический директор NHS по деменции и психическому здоровью пожилых людей, сказал:
«Понятно, что во время пандемии некоторые пожилые люди не могли обратиться за помощью из-за симптомов, и это также уменьшило шансы членов семьи заметить изменения».
Анализ данных NHS Общества Альцгеймера за 12 месяцев до мая 2021 года показал, что новые оценки врачей общей практики снизились на 38 процентов по сравнению с предыдущим годом. Но в феврале было 2362 новых направления в клиники памяти NHS по сравнению с 1461 в том же месяце в 2021 году.
Профессор Бернс сказал, что чувство «не в духе» не является неизбежной частью старения.
«Если они или вы обеспокоены, обратитесь к своему врачу общей практики для оценки».
10 признаков деменции
2. Трудно решать знакомые задачи, такие как одевание или просмотр телеканалов.
3. Принятие неверных решений, поскольку они не могут обрабатывать информацию, как раньше, или потому что их личность изменилась.
4. Не находят нужных слов, забывая названия обычных предметов или теряя их место в разговоре.
5. Спрашивать: «Какой сегодня день?», терять счет времени, теряться в знакомом месте или быть не в состоянии найти свой дом.
6. Потерять или положить предметы в неподходящие места — например, ключи от дома в холодильник.
7. С трудом оценивает расстояние или замечает края.
8. Галлюцинации - видеть, слышать или обонять вещи, которых нет. Наиболее часто встречается при деменции с тельцами Леви.
9. Желание больше оставаться в одиночестве и уход от друзей.
10. Раздражительность, потеря интереса к вещам или резкие взлеты и падения.
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Алистер Бернс
Здоровье
Врач, клинический директор NHS (Великобритания).
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