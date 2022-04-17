Деменция: 10 тревожных признаков, которые могут сигнализировать о начале болезни

«Понятно, что во время пандемии некоторые пожилые люди не могли обратиться за помощью из-за симптомов, и это также уменьшило шансы членов семьи заметить изменения».

«Если они или вы обеспокоены, обратитесь к своему врачу общей практики для оценки».

10 признаков деменции

