Дерматолог: слишком частое купание может навредить коже

«Душ раз в сутки — отличный вариант. Немного реже — не трагедия. Два раза в сутки? Если ваша кожа справляется — нормально, но полезно будет следовать некоторым правилам. Дополнительно рекомендуется купаться после занятий спортом, потоотделения», — говорит специалист.

Эксперт отмечает, что в данном вопросе не существует четко очерченных правил. Все зависит от ваших личных предпочтений и привычек, но все же общие рекомендации есть.Если речь идет о ежедневном купании, желательно ополаскиваться под душем не более 15 минут. Вода при этом не должна быть слишком горячей. А вот моющие средства применять каждый день необязательно! Достаточно просто воды.Что касается мыла и гелей для душа, эксперт советует применять их не чаще одного раза в неделю (при условии, что у вас нет проблем с кожей). Но некоторые части тела важно обрабатывать моющими средствами если не каждый день, то через день. Это ягодичные, подмышечные зоны, ступни и паховая область.Доктор отмечает, что примерно 20% всех кожных патологий возникает именно из-за неправильной гигиены тела. Причем в большинстве случаев речь идет о том, что люди моются слишком часто.