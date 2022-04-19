Дерматолог: слишком частое купание может навредить коже
Дерматолог Анастасия Елистратова рассказала, как часто нужно принимать душ, чтобы не навредить коже.
Эксперт отмечает, что в данном вопросе не существует четко очерченных правил. Все зависит от ваших личных предпочтений и привычек, но все же общие рекомендации есть.
«Душ раз в сутки — отличный вариант. Немного реже — не трагедия. Два раза в сутки? Если ваша кожа справляется — нормально, но полезно будет следовать некоторым правилам. Дополнительно рекомендуется купаться после занятий спортом, потоотделения», — говорит специалист.
Если речь идет о ежедневном купании, желательно ополаскиваться под душем не более 15 минут. Вода при этом не должна быть слишком горячей. А вот моющие средства применять каждый день необязательно! Достаточно просто воды.
Что касается мыла и гелей для душа, эксперт советует применять их не чаще одного раза в неделю (при условии, что у вас нет проблем с кожей). Но некоторые части тела важно обрабатывать моющими средствами если не каждый день, то через день. Это ягодичные, подмышечные зоны, ступни и паховая область.
Доктор отмечает, что примерно 20% всех кожных патологий возникает именно из-за неправильной гигиены тела. Причем в большинстве случаев речь идет о том, что люди моются слишком часто.
Анастасия Елистратова
Здоровье
Врач-дерматолог
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