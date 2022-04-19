Жировая болезнь печени: широкие кончики пальцев могут быть знаком серьезных проблем
При жировой болезни печени появление некоторых симптомов может быть знаком того, что в состоянии органа возникли серьезные проблемы, и человеку может грозить цирроз.
Заболевания печени бывают двух основных форм. Одна из них – это неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), обозначающая ряд состояний, вызванных накоплением в этом органе излишков жира. Вы также рискуете заполучить заболевание печени, если часто употребляете алкоголь.
Люди с НАЖБП часто не осознают имеющейся у них проблемы, накопление жира в печени может долго проходить практически бессимптомно. Но еще большую опасность, чем ожирение печени, представляют собой случаи, когда орган не просто копит жир, но и подвергается воспалению. После многих лет такого воспаления в жирной печени у человека может возникнуть цирроз, напомнили специалисты из British Liver Trust.
«Цирроз печени наступает после других стадий повреждения, которые могут включать воспаление (гепатит), жировые отложения (стеатоз), а также повышенную жесткость и рубцевание (фиброз) тканей органа», - констатируют медики.
Говоря о симптомах, которые могут быть знаком серьезных патологических изменений в состоянии печени, эксперты посоветовали обращать внимание на состояние пальцев. Их расширенные кончики и ногти, становящиеся более выпуклыми, сигнализируют о проблемах со здоровьем печени, которой приходится работать из последних сил.
Другими симптомами значительно ухудшившегося состояния печени и возможного цирроза являются следующие состояния.
- Лихорадка с высокой температурой и ознобом, часто вызванная инфекцией.
- Одышка.
- Рвота с кровью.
- Очень темный или черный, смолистого вида стул.
- Периоды спутанности сознания, сонливости.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из симптомов жировой болезни печени являются легко возникающие на коже синяки.
British Liver Trust (Британский фонд печени)
Здоровье
благотворительная организация в Соединенном Королевстве, которая занимается здоровьем печени
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