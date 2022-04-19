Жировая болезнь печени: широкие кончики пальцев могут быть знаком серьезных проблем

«Цирроз печени наступает после других стадий повреждения, которые могут включать воспаление (гепатит), жировые отложения (стеатоз), а также повышенную жесткость и рубцевание (фиброз) тканей органа», - констатируют медики.

Лихорадка с высокой температурой и ознобом, часто вызванная инфекцией.

Одышка.

Рвота с кровью.

Очень темный или черный, смолистого вида стул.

Периоды спутанности сознания, сонливости.