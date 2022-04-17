Нездоровая печень: кожный зуд и синяки могут указывать на жировую болезнь

«Желтуха является «относительно поздним» явлением при хроническом заболевании печени и указывает на тяжелую органную дисфункцию», - предупреждают медики.

Наши печень ответственна за расщепление жиров, и если, став нездоровой, она перестала справляться с этой функцией, происходит накопление жира. В большей мере склонными к жировой болезни печени, вызываемой избытком жира в ней, врачи считают людей, имеющих лишний вес, диабет и высокие уровни триглицеридов, а также злоупотребляющих алкоголем и продуктами, содержащими сахар, быстрые углеводы.Жировая болезнь печени может длительно время оставаться бессимптомной. Но потерявший здоровье орган может преодолевать разные стадии, и на более продвинутых этапах заболевания появляются определенные признаки. В частности, происходят изменения в состоянии кожи – можно заметить, что кожа становится более чувствительной и подверженной зуду (причем этот зуд нельзя отнести к экземе или укусам насекомых, он появляется случайно).Еще одним признаком нездоровой печени, ее ожирения и других проблем вплоть до цирроза печени является желтый оттенок кожи. Помимо кожи пожелтеть могут и глазные белки.Еще одно указание на возможную болезнь печени – это легко возникающие от малейшего ушиба синяки. Данным признаком, например, может проявляться, в частности, цирроз, являющийся поздней стадией жировой болезни печени, на которой орган подвергается рубцеванию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды отеков наблюдаются при заболевании раком.