Кардиолог рассказала, как выбрать тонометр

«Классический — это механический или ручной тонометр. При условии правильного использования считается одним из наиболее точных. Состоит из манометра, эластичной груши, манжеты и фонендоскопа», — рассказывает эксперт.

Тонометр — незаменимый помощник для людей, страдающих от повышенного артериального давления. Контролировать его нужно постоянно. Учитывая широкий ассортимент аппаратов, которые присутствуют сегодня в продаже, выбрать оптимальную модель не всегда легко.Автоматический тонометр идеально подойдет тем, у кого рядом нет помощников и измерять давление придется самому. Аппарат сам накачает манжету, проанализирует тоны сердца и покажет результат на экране.В последнее время стали популярны тонометры на запястья, их также можно крепить на плече. Такие модели особенно удобны для спортсменов.Выбирая тонометр для пожилого человека, лучше остановиться на механическом. Но это в том случае, если человек живет не один и кто-то из членов семьи сможет регулярно измерять ему давление и вести дневник показаний. Для одинокого пожилого человека оптимальным будет автоматический тонометр.Крайне важно при выборе тонометра подобрать не только сам аппарат, но и диаметр манжеты. От этого во многом зависит правильность измерения давления и точность показаний.