Кардиолог рассказала, как выбрать тонометр
Врач кардиолог-терапевт Наталья Породенко объяснила, на что обратить внимание при выборе тонометра.
Тонометр — незаменимый помощник для людей, страдающих от повышенного артериального давления. Контролировать его нужно постоянно. Учитывая широкий ассортимент аппаратов, которые присутствуют сегодня в продаже, выбрать оптимальную модель не всегда легко.
«Классический — это механический или ручной тонометр. При условии правильного использования считается одним из наиболее точных. Состоит из манометра, эластичной груши, манжеты и фонендоскопа», — рассказывает эксперт.⠀
Автоматический тонометр идеально подойдет тем, у кого рядом нет помощников и измерять давление придется самому. Аппарат сам накачает манжету, проанализирует тоны сердца и покажет результат на экране.
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В последнее время стали популярны тонометры на запястья, их также можно крепить на плече. Такие модели особенно удобны для спортсменов.
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Выбирая тонометр для пожилого человека, лучше остановиться на механическом. Но это в том случае, если человек живет не один и кто-то из членов семьи сможет регулярно измерять ему давление и вести дневник показаний. Для одинокого пожилого человека оптимальным будет автоматический тонометр.
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Крайне важно при выборе тонометра подобрать не только сам аппарат, но и диаметр манжеты. От этого во многом зависит правильность измерения давления и точность показаний.
Наталья Породенко
Здоровье
Врач-кардиолог
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