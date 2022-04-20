Терапия антителами: ученые предложили новый подход для лечения ВИЧ
Антиретровирусная терапия сделала ВИЧ управляемым заболеванием, но она не устраняет вирус из организма, а большинство схем являются дорогостоящими и требуют приема таблеток каждый день до конца жизни.
Теперь результаты клинического испытания, проведенного учеными Рокфеллеровского университета, показали, что антитела к ВИЧ являются новым вариантом лечения. Для этого подхода не придется тщательно дозировать лекарство каждый день, он потенциально может сократить количество вируса в организме, чего не могут сделать обычные антиретровирусные препараты.
Выводы, опубликованные в журнале Nature, предполагают, что лечение антителами можно использовать в сочетании с антиретровирусными препаратами длительного действия или отдельно после того, как такие лекарства в достаточной степени снизят уровень вируса.
«Идея состоит в том, что вы все равно будете получать лечение от ВИЧ, но вместо того, чтобы принимать таблетки каждый день, с пролонгированными версиями антител, пациентам будут делать инфузии каждые шесть месяцев», — рассказывает Марина Каски, профессор клинических исследований в Рокфеллеровском университете, глава исследования.
В испытании фазы 1b 18 участников получили семь инфузий пары широко нейтрализующих антител в течение пяти месяцев при прекращении приема антиретровирусных препаратов. 13 из этих участников поддерживали вирусную супрессию в течение как минимум пяти месяцев, а в некоторых случаях более года, что позволяет предположить, что антитела способны контролировать вирусы, чувствительные к ним, и предотвращать повышение уровня вируса до опасного. Помимо подавления вируса, терапия антителами может также воздействовать на инфицированные ВИЧ клетки, которые не могут быть уничтожены антиретровирусными препаратами. После терапии команда обнаружила уменьшение количества инфицированных Т-клеток, особенно тех, которые содержат интактные вирусы, способные к репликации.
«В конечном счете, при любом лечении мы хотели бы видеть снижение количества инфицированных Т-клеток, которые подпитывают восстановление вируса после прекращения терапии», — рассказывает Кристиан Геблер, доцент кафедры клинических исследований и первый автор исследования.
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Марина Каски
Здоровье
Профессор клинических исследований в Рокфеллеровском университете
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