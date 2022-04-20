Терапия антителами: ученые предложили новый подход для лечения ВИЧ

«Идея состоит в том, что вы все равно будете получать лечение от ВИЧ, но вместо того, чтобы принимать таблетки каждый день, с пролонгированными версиями антител, пациентам будут делать инфузии каждые шесть месяцев», — рассказывает Марина Каски, профессор клинических исследований в Рокфеллеровском университете, глава исследования.

«В конечном счете, при любом лечении мы хотели бы видеть снижение количества инфицированных Т-клеток, которые подпитывают восстановление вируса после прекращения терапии», — рассказывает Кристиан Геблер, доцент кафедры клинических исследований и первый автор исследования.