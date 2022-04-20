Как отличить синяки от тромбов

«Симптомы тромба могут стать видимыми или ощутимыми, особенно если тромбы образуются вблизи поверхности кожи или если они нарушают кровоток глубоко в конечности».

«Легочная эмболия в вашем легком может сделать вашу кожу бледной, синеватой и липкой».

Как отличить синяки от симптомов сгустка крови