Как отличить синяки от тромбов
По данным NHS, сгустки крови могут быть «опасными для жизни, если их не лечить быстро». Несмотря на это, тромбы не всегда имеют немедленные видимые симптомы.
Одним из симптомов, который иногда проявляется, является «обесцвечивание» кожи, но его не следует путать с кровоподтеками.
Сгустки крови обычно возникают внутри более крупных кровеносных сосудов, таких как артерии или вены. Это известно как тромбоз.
«Симптомы тромба могут стать видимыми или ощутимыми, особенно если тромбы образуются вблизи поверхности кожи или если они нарушают кровоток глубоко в конечности».
Сгустки крови могут иметь видимые симптомы, чаще всего, если они образуются в ногах, хотя это также может произойти в руках или даже в животе.
Симптомы сгустка крови - «отек и покраснение». Если тромб закупоривает вены на руках или ногах, они могут выглядеть синеватыми или красноватыми. Ваша кожа также может остаться обесцвеченной после повреждения кровеносных сосудов.
«Легочная эмболия в вашем легком может сделать вашу кожу бледной, синеватой и липкой».
В некоторых случаях повреждение кровеносных сосудов также может привести к так называемой гематоме.
Как отличить синяки от симптомов сгустка крови
Хотя синяки также вызывают некоторые изменения цвета кожи и даже иногда приводят к отеку, причины и общие симптомы тромба очень разные.
Синяки вызывают изменение цвета кожи, которое со временем меняется. Они также могут быть воспаленными или болезненными на ощупь по мере заживления. По мере того, как следы синяка исчезают, боль также имеет тенденцию уменьшаться. Синяки обычно появляются после травмы.
Иногда сгустки крови это часть естественного процесса заживления после травмы. В отличие от синяков, сгустки крови не обязательно следуют определенной схеме по мере заживления и могут стать гораздо более серьезными.
Помимо изменения цвета кожи и припухлости, люди со сгустками крови могут также заметить болезненность области на ощупь.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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