Повышенный холестерин: ксантомы сухожилий могут «ограничить подвижность»
По мере того , как уровень холестерина растет, воскообразное вещество откладывается на стенках артерий. Этот процесс способствует затвердеванию и сужению артерий, что приводит к возникновению миллионов ежедневных инфарктов и инсультов. Иногда липиды также откладываются в сухожилиях, вызывая состояние, известное как ксантомы сухожилий.
Сухожильные ксантомы представляют собой молекулы холестерина в сухожилиях, которые медленно появляются в виде подкожных узелков, прикрепленных к сухожилию или связкам. Чаще всего поражаются тыльная поверхность кисти и ахиллово сухожилие. Наличие узелков было подтверждено в различных исследованиях как клинический признак семейной гиперхолестеринемии.
Чарли Во, научный сотрудник Университета Британской Колумбии и Лондонского университета королевы Марии, сказал:
«Точно так же, как липопротеины низкой плотности, или ЛПНП, накапливаются в кровеносных сосудах, этот же тип холестерина может накапливаться в сухожилиях. Эти наросты вызывают боль, ограничивают подвижность или даже вызывают разрыв сухожилия. Наша цель — улучшить наше понимание того, как высокий уровень холестерина влияет на здоровье, заживление и функцию сухожилий».
Используя модель крысы, Чарли Во и ее команда обнаружили, что на здоровье сухожилий значительно влияет присутствие липидов. Сухожилия крыс с высоким уровнем холестерина заживали иначе, чем сухожилия грызунов с низким уровнем холестерина.
«Мы столкнулись с той же проблемой с материалом трупов, который был нашим запасным планом. Мы продемонстрировали, что клетки сухожилий в среде с высоким уровнем холестерина ведут себя по-разному, демонстрируя худшие характеристики заживления ран и экспрессируя другой набор генов в процессах воспаления и восстановления».
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Чарли Во (Charlie Waugh)
Здоровье
Научный сотрудник Университета Британской Колумбии и Лондонского университета королевы Марии.
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