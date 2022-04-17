Повышенный холестерин: ксантомы сухожилий могут «ограничить подвижность»

«Точно так же, как липопротеины низкой плотности, или ЛПНП, накапливаются в кровеносных сосудах, этот же тип холестерина может накапливаться в сухожилиях. Эти наросты вызывают боль, ограничивают подвижность или даже вызывают разрыв сухожилия. Наша цель — улучшить наше понимание того, как высокий уровень холестерина влияет на здоровье, заживление и функцию сухожилий».

«Мы столкнулись с той же проблемой с материалом трупов, который был нашим запасным планом. Мы продемонстрировали, что клетки сухожилий в среде с высоким уровнем холестерина ведут себя по-разному, демонстрируя худшие характеристики заживления ран и экспрессируя другой набор генов в процессах воспаления и восстановления».