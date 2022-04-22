5 малоизвестных факторов о кесаревом сечении
Кесарево сечение проводят по экстренным показаниям, но некоторые женщины могут заранее запланировать такой способ деторождения, если они боятся боли. И вот некоторые факты, о которых мало кто знает.
Побочные эффекты кесарева сечения
Некоторые распространенные побочные эффекты кесарева сечения включают судороги, тошноту, слабость и утомляемость. Молодой маме часто неудобно кашлять, чихать или даже смеяться в течение нескольких недель после рождения. Шрам в матке обычно немеет в течение следующих нескольких месяцев из-за перерезанных нервов. Область вокруг пореза остается чувствительной и нежной, она требует надлежащего ухода. Если порез начинает воспаляться, пора обратиться к врачу и пройти обследование на наличие признаков инфекции. Шрам со временем начнет тускнеть до цвета вашей кожи. После кесарева сечения рекомендуется есть здоровую пищу, богатую белком, такую как мясо, яйца, орехи, фасоль и бобовые. Молочные продукты с низким содержанием жира, витамин С, такой как фрукты, и витамин А, такой как морковь и манго, также подходят женщинам для восстановления после операции.
Риски кесарева сечения
Хотя может показаться, что кесарево сечение распространено, важно помнить, что это все еще серьезная полостная операция, сопряженная с риском. Кесарево сечение обычно делается быстро и безопасно, и поэтому большинство людей игнорируют связанные с ним риски. Некоторые из опасностей операции включают потерю крови, инфекции и повреждение внутренних органов. Существует также риск легочной эмболии, вызванной сгустками крови, которые попадают в легкие. Помимо матери, имеется небольшой риск и того, что ребенку может понадобиться респираторная поддержка после родов.
Восстановление после кесарева сечения
Если женщина подвергается традиционным вагинальным родам, ее выписывают из роддома через два дня. Однако женщины обычно остаются в больнице в течение трех-четырех дней после кесарева сечения. Остальной период восстановления также длиннее, чем после обычных родов, и может занять от одного до двух месяцев. После вагинальных родов женщинам не нужно беспокоиться о рисках осложнений, но восстановление после кесарева сечения может быть более изнурительным, поскольку придется сосредоточиться на диете и образе жизни.
Без общего наркоза
Во время операции вам сделают анестезию, и нижняя часть тела полностью онемеет. Но вы будете бодрствовать все время, хотя и не почувствуете никакой боли. Конечно, некоторые женщины могут чувствовать себя, что называется, оторванными от родового процесса. Лучший способ преодолеть это — сосредоточиться на ребенке и на всех месяцах, которые вы провели, заботясь о нем и любя его в своем теле.
Постоянный шрам от разреза
Кесарево сечение делается через надрез над общей костью. В некоторых сложных случаях требуется больший разрез. Хотя врачи стараются свести к минимуму образование рубцов, полностью скрыть их не удается. Большинству женщин трудно принять свое тело после родов, и они могут сильно переживать из-за постоянного шрама. Поэтому очень важно знать, что вас ждет, прежде чем делать плановое кесарево сечение. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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