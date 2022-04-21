Эксперт рассказала, как взять тревожность под контроль

«Как взять тревожность под контроль? Вот несколько советов. Избегать кофеина во время стрессовых событий. Пить натуральный зеленый чай (не в пакетиках) — он содержит Л-теанин. Ложиться спать раньше, до 12 часов. Выходить на улицу, наблюдать за тем, что происходит вокруг. Концентрация на других объектах переключает внимание», — говорит специалист.

Как тревога сказывается на нашем здоровье, в последнее время, наверное,почувствовали все. Не зря говорят, что все болезни от нервов и стресса.Чтобы помочь организму на уровне физиологии, можно добавить в ежедневный рацион витамины и минералы. Магний (цитрат или глицинат), витамины группы В, омега-3. При панических атаках хорошо работает инозитол.Если не справляетесь без успокоительных, отдайте предпочтение натуральным, природным — настойки валерианы, пиона, пустырника. Не злоупотребляйте!Попробуйте ароматерапию, многие недооценивают ее эффективность. Остановитесь на ароматах, которые вам нравятся. Хорошо поднимают настроение масла лаванды, мяты и мандарина, апельсина. Очень вкусный и радостный аромат у медовой дыни.Включите в ежедневную практику или хотя бы через день простые дыхательные практики: глубокий вдох, задержка и максимально медленный выдох. 20-30 повторов. Ровное глубокое дыхание поможет стабилизировать давление и привести в норму ритм сердца.