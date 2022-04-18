Стоматолог рассказала, как сохранить зубы во время беременности

«Период токсикоза — это время, когда здоровье зубов будущей мамы находится „под прицелом“. Вследствие токсикоза (во время тошноты, рвоты, соответственно) в полости рта накапливается „агрессивная“ кислота, которая и влияет на зубы. Если вас постиг этот недуг, используйте специальные фторидсодержащие пасты, которые будут защищать зуб от воздействия кислоты и укреплять эмаль», — рассказывает эксперт.

Как сделать так, чтобы зубы не посыпались? С этой проблемой в период вынашивания ребенка сталкиваются многие женщины. Кто-то делает упор на молочные продукты, кто-то ест мел… Эксперт поделилась действенными советами, которые подойдут всем.Уход за полостью рта в период беременности должен оставаться таким же, как обычно: чистим зубы дважды в день — перед завтраком и перед сном.Чтобы избавить себя от проблем во время беременности, лучше всего заняться их здоровьем еще на этапе планирования беременности. Пролечить все зубы, избавиться от кариеса. Не помешает и профессиональная глубокая чистка с помощью ультразвука. Ребенку она никак не навредит.Обязательно восполняйте дефицит витаминов и минералов.⠀Включите в меню добавки для зубов. Кальцием, вопреки стереотипам, злоупотреблять не стоит. В нашем организме его и так много. Лучше помогите ему усвоиться — для этого нужны жирорастворимые витамины.⠀