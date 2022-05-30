Какой элемент нужно добавить, чтобы перестать заедать стресс и меньше тревожиться
В обществе растет уровень тревожности и стресса. Поскольку самый быстрый способ получить удовольствие — еда, многие люди «заедают» негативные эмоции, что чревато проблемами со здоровьем, например, ожирением и сахарным диабетом второго типа.
По словам диетолога Елены Соломатиной, чтобы снизить уровень тревожности, нужно добавить в свой рацион пищу, богатую магнием, а также витаминами группы В.
— Есть те, кто заедает стресс, когда нервничает. Если у человека неразделенная любовь, волнение перед тем, что у него скоро экзамены, какая-то тревожность, скука, одиночество, чувство нереализованности, в этом случае хорошо поможет магний, — отметила эксперт.
Магния много в орехах и семечках, отрубях, фасоли, яблоках, салате и сладком перце. Например, посмотрите, сколько содержится магния в мг на 100 г продукта:
- Пшеничные отруби – 611.
- Тыквенные семечки – 534.
- Кунжут – 351.
- Миндаль – 304.
- Кешью - 270.
- Соевые бобы - 250.
- Кедровые орехи – 234.
- Арахис – 185.
Рекордсмен по содержанию магния – бурая водоросль.
Признаки дефицита магния в организме
- тревога;
- спазмы; судороги;
- учащенное сердцебиение;
- покалывание в руках и ногах, онемение;
- бессонница;
- раздражительность;
- головные боли;
- частая смена настроения;
- хроническая усталость.
Организм плохо усваивает и усиленно выводит магний при диабете второго типа.
Если вы чувствуете туман в голове, не можете сосредоточиться, у вас пропал позитивный взгляд на мир, вам все время хочется что-нибудь жевать, значит, вам необходимы витамины группы В и в частности В12, добавила она.
Дефицит витаминов группы B отражается не только в сложностях с нервной системой, но и на внешности: повышенное выпадение волос, ломкость ногтей, ухудшается состояние кожи лица (раздражение, угревая сыпь, шелушение).
По словам Соломатиной, можно принимать БАДы с магнием и витаминами группы В. Она также посоветовала таким людям два раза в год пропивать курс магния, усиленного витаминами группы В.
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Елена Соломатина
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог
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