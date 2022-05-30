Какой элемент нужно добавить, чтобы перестать заедать стресс и меньше тревожиться

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В обществе растет уровень тревожности и стресса. Поскольку самый быстрый способ получить удовольствие — еда, многие люди «заедают» негативные эмоции, что чревато проблемами со здоровьем, например, ожирением и сахарным диабетом второго типа.

По словам диетолога Елены Соломатиной, чтобы снизить уровень тревожности, нужно добавить в свой рацион пищу, богатую магнием, а также витаминами группы В.

— Есть те, кто заедает стресс, когда нервничает. Если у человека неразделенная любовь, волнение перед тем, что у него скоро экзамены, какая-то тревожность, скука, одиночество, чувство нереализованности, в этом случае хорошо поможет магний,отметила эксперт.

Магния много в орехах и семечках, отрубях, фасоли, яблоках, салате и сладком перце. Например, посмотрите, сколько содержится магния в мг на 100 г продукта:

  • Пшеничные отруби – 611.
  • Тыквенные семечки – 534.
  • Кунжут – 351.
  • Миндаль – 304.
  • Кешью - 270.
  • Соевые бобы - 250.
  • Кедровые орехи – 234.
  • Арахис – 185.

Рекордсмен по содержанию магния – бурая водоросль.

Признаки дефицита магния в организме
  • тревога;
  • спазмы; судороги;
  • учащенное сердцебиение;
  • покалывание в руках и ногах, онемение;
  • бессонница;
  • раздражительность;
  • головные боли;
  • частая смена настроения;
  • хроническая усталость.

Организм плохо усваивает и усиленно выводит магний при диабете второго типа.

Если вы чувствуете туман в голове, не можете сосредоточиться, у вас пропал позитивный взгляд на мир, вам все время хочется что-нибудь жевать, значит, вам необходимы витамины группы В и в частности В12, добавила она.

Дефицит витаминов группы B отражается не только в сложностях с нервной системой, но и на внешности: повышенное выпадение волос, ломкость ногтей, ухудшается состояние кожи лица (раздражение, угревая сыпь, шелушение).

По словам Соломатиной, можно принимать БАДы с магнием и витаминами группы В. Она также посоветовала таким людям два раза в год пропивать курс магния, усиленного витаминами группы В.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог
Теги : Елена Соломатина, магний, стресс