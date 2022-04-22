Эксперт перечислила признаки нехватки гормонов щитовидной железы

«Если вы постоянно чувствуете хроническую усталость, быстро утомляетесь, вам тяжело выдерживать нагрузку на тренировках; прибавили вес, который сложно сбросить и даже при низкокалорийной диете худеть не получается, — все это может говорить о том, что щитовидная железа дала сбой», — отмечает эксперт.

Дефицит гормонов щитовидной железы можно диагностировать и без анализов. Наш организм — умная, совершенная система, в которой все взаимосвязано. И при первых симптомах гипотиреоза он обязательно даст нам сигнал.О нехватке гормонов щитовидки также косвенно сигналят постоянно холодные руки и ноги, плохое потоотделение (можно проверить в бане или сауне). Если вдруг начали выпадать волосы и их общий вид значительно ухудшился — также признак гипотериоза.Рассказать о многом могут наши ногти. Проблемы с щитовидкой отразятся на них отсутствием лунул (белый полумесяц у основания ноготка), бороздами вдоль ногтевой пластины. Вообще, внимательнее присматривайтесь к своим ногтям. Например, белые пятна на них могут быть признаком анемии.Пищеварительная система также будет пытаться дать нам сигнал, если с щитовидкой что-то не в порядке. Запоры, слабая перистальтика дают повод сходить и проверить щитовидку. А если все симптомы проявились в комплексе — срочно на прием к эндокринологу.