Простой способ проверить щитовидку: взгляните на ногти
Гипотиреоз, также известный как гипофункция щитовидной железы, возникает, когда щитовидная железа производит недостаточно определенных гормонов. Специалисты Кливлендской клиники предупреждают, что если гипотиреоз не лечить, уровень гормонов может упасть до опасно низкого уровня. В редких случаях это приводит к микседеме — опасному состоянию, которое может вызвать анемию, спутанность сознания, сердечную недостаточность и даже кому. Вот почему так важно распознавать признаки проблем с щитовидной железой на начальных стадиях. Эксперты говорят, что помочь в этом могут ногти.
«Когда активность щитовидной железы снижена, ногти начинают расти медленно и сильно ломаются», — отмечают специалисты.
Работа щитовидной железы также влияет на потоотделение. Если вы начали меньше потеть, возможно, виной тому снижение активности щитовидки. Это приводит к сухости кожи, ногтей и волос. Ломкость и медленный рост — не единственный симптом, связанный с ногтями, который можно заметить при снижении активности щитовидной железы.
По данным Американской академической дерматологической ассоциации (AADA), на ногтях могут появляться бороздки. Они могут стать более мягкими и блестящими, казаться изогнутыми, сильно слоиться, ломаться или крошиться. Некоторые пациенты с недостаточной активностью щитовидной железы замечают, что их ногти приподнимаются, отделяясь от ногтевого ложа. Это состояние известно как онихолизис.
Ранее специалисты назвали фактор, увеличивающий риск инсульта в четыре раза.
Кливлендская клиника
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