Чем опасны бумажные стаканчики для кофе
Считается, что одноразовые бумажные стаканы для кофе гораздо полезней, чем изделия из пластика. Но они способствуют попаданию триллионов микроскопических фрагментов пластика в напиток, как показало исследование Национального института стандартов и технологий США.
Одноразовые бумажные стаканы для кофе считаются наиболее безвредными для природы, однако их пластиковая оболочка существенно затрудняет процесс переработки. И вот теперь новое исследование показало, что при попадании в эти стаканы горячих напитков в кофе оказываются триллионы микроскопических частиц пластика, которые потом человек выпивает. Данные одноразовые стаканы из плотной бумаги покрыты изнутри мягкой и гибкой плёнкой из пластика, которая часто используется в качестве водонепроницаемого вкладыша.
Исследователи установили, что когда эти чашки подвергались воздействию кипятка, то выделяли в воду те самые триллионы частиц. Вывод исследования в том, что частицы пластика находится повсюду, куда бы мы не посмотрели. Их уровень составляет в триллион на один литр. Нет точных доказательств того, что они оказывают крайне вредное воздействие на людей или животных. Но существует высокая уверенность в том, что пластика в нас более чем достаточно.
В ходе исследования ученые брали воду из чашки, а затем распыляли её до состояния тонкого тумана и оставляли подсыхать, чтобы изолировать наночастицы от остального раствора. Этот метод раньше использовался для обнаружения крошечных частиц в атмосфере. После высыхания тумана наночастицы были отсортированы по размеру и заряду. За счет этого можно было установить конкретный размер частиц, например, около 100 нанометров, и подсчитать их. Некоторое время тому назад микропластик впервые был обнаружен в лёгких живых людей, что доказывает, что мы просто вдыхаем его из воздуха. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Национальный институт стандартов и технологий
Здоровье
С 1901 по 1988 годы назывался Национальное бюро стандартов США. ... Национальный институт стандартов и технологии (США), вместе с Американским национальным институтом стандартов (ANSI) участвует в разработке стандартов и спецификаций
Оставить комментарий