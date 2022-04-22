Чем опасны бумажные стаканчики для кофе

Национальный институт стандартов и технологий

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С 1901 по 1988 годы назывался Национальное бюро стандартов США. ... Национальный институт стандартов и технологии (США), вместе с Американским национальным институтом стандартов (ANSI) участвует в разработке стандартов и спецификаций