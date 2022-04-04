Эксперты назвали абсолютно бессмысленное косметическое средство

«По моему опыту, не существует кремов, которые устраняли бы растяжки, — рассказывает Александр Зуриаррайн, доктор медицинских наук, пластический хирург. — Нет также никаких научных доказательств того, что какой-либо из кремов от растяжек работает».

Растяжки могут появляться по ряду причин. Это колебания веса, беременность, генетика, физические упражнений. По данным Sohag Medical Journal, растяжки, называемые в медицинском сообществе стриями, могут затрагивать до 90 процентов людей. Каждая стрия представляет собой рубец, образовавшийся на месте разрыва коллагенновых волокон кожи. Увы, ни одно косметическое средство не способно от них избавить.Есть ли исключение из этого правила? Да, но речь идет о рецептурных кремах и гелях, которые должен назначать дерматолог. И даже в этом случае не стоит ждать полного исчезновения растяжек. Стрии лишь немного уменьшатся.Лучший способ избежать растяжек — это предотвратить их. В этом помогает регулярное увлажнение кожи. Энризза П. Фактор, дерматолог, отмечает, что нет кремов или масел, которые доказали бы свою эффективность в предотвращении растяжек. Однако сохранение эластичности кожи полезно для снижения риска. Увлажнение кожи также облегчит зуд, возникающий при растяжении. Доктор Фактор рекомендует использовать масло, крем или гель, содержащий гиалуроновую кислоту, два раза в день.Ранее ученые обнаружили, что болевые сигналы мужчины и женщины воспринимают по-разному.