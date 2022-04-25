Чистите зубы нерегулярно? Вы повышаете свой риск слабоумия

«Здоровье полости рта влияет на все системы организма в любом возрасте», - рассказывает Грег Грилло, стоматолог.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 55 миллионов человек во мире живут с деменцией, каждый год регистрируется почти 10 миллионов новых случаев. Хотя лекарства на данный момент не существует, его риск можно снизить, например, позаботившись о регулярной гигиене полости рта.Исследования показали, что плохая гигиена полости рта связана с хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца и диабет, а у беременных недостаточная гигиена может приводить к преждевременным родам и низкому весу ребенка при рождении. Плохое здоровье полости рта может привести и к заболеваниям десен и раку полости рта и глотки.Чтобы обеспечить хорошее здоровье полости рта, важно регулярно посещать стоматолога и использовать зубную нить. Все дело в том, что неиспользование зубной нити повышает риск заболевания десен — гингивита. Ученые полагают, что бактерии, вызывающие гингивит, могут быть связаны с болезнью Альцгеймера.Ферменты этих бактерий (гингипаины) при проникновении в мозг могут разрушать нервные клетки, что приводит к проблемам с памятью и, в конечном итоге, к болезни Альцгеймера. Ученые обнаружили значительные уровни гингипаина в мозге умерших пациентов с болезнью Альцгеймера, а также доказательства того, что количество гингипаина со временем увеличивалось.Ранее диетолог объяснила, какие продукты помогают справляться с весенней усталостью