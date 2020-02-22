Заболевания полости рта увеличивают риск рака печени
Плохая гигиена полости рта влияет на здоровье зубов, вызывает разрушение зубов и заболевания десен и может привести к болезням сердца и диабету. Недавние исследования показывают, что плохое состояние зубов и десен увеличить риск рака печени.
Исследование,опубликованное в United European Gastroenterology Journal, обнаружило связь между плохим состоянием полости рта и повышенным риском развития рака печени, особенно гепатоцеллюлярной карциномы, которая является наиболее распространенным типом первичного рака печени у взрослых.
«Плохое здоровье зубов было связано с риском возникновения нескольких хронических заболеваний - болезни сердца, инсульт и диабет», - сказал ведущий автор Хейди Джордао. - Существуют противоречивые данные о связи между плохим состоянием ротовой полости и специфическими видами рака желудочно-кишечного тракта - это и было целью».
Гипотезы
«Печень способствует выведению бактерий из организма человека», - сказал Джордао. - Когда она поражена гепатитом, циррозом или раком, ее функция ухудшается, и бактерии выживают дольше и, следовательно, могут причинить больше вреда. Бактерия Fusobacterium nucleatum происходит из полости рта, но ее роль в раке печени неясна. Поэтому необходим дальнейший поиск связи микробиома и этого онкологического заболевания».
По словам ученых, другая потенциальная теория, объясняющая связь, предполагает, что пациенты с большим количеством отсутствующих зубов могут вносить изменения в свой рацион, что увеличивает риски.
Помните, что улучшая здоровье полости рта, вы снижаете риски многих заболеваний - от сердца до рака печени.
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