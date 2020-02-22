Заболевания полости рта увеличивают риск рака печени

«Плохое здоровье зубов было связано с риском возникновения нескольких хронических заболеваний - болезни сердца, инсульт и диабет», - сказал ведущий автор Хейди Джордао. - Существуют противоречивые данные о связи между плохим состоянием ротовой полости и специфическими видами рака желудочно-кишечного тракта - это и было целью».

Гипотезы

«Печень способствует выведению бактерий из организма человека», - сказал Джордао. - Когда она поражена гепатитом, циррозом или раком, ее функция ухудшается, и бактерии выживают дольше и, следовательно, могут причинить больше вреда. Бактерия Fusobacterium nucleatum происходит из полости рта, но ее роль в раке печени неясна. Поэтому необходим дальнейший поиск связи микробиома и этого онкологического заболевания».