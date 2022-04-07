Диетолог назвала четверку продуктов, которые помогут справиться с весенней усталостью
Для многих ранняя весна — это время года, когда хочется постоянно спать, присутствует слабость и усталость. Чтобы избежать этих неприятных симптомов, часто связанных с авитаминозом, важно включать в свой рацион правильные продукты. По словам диетолога Тугбы Кучук из больницы Medicana Bursa, Турция, необходимо иметь адекватную и сбалансированную диету, чтобы уменьшить последствия весенней усталости. И одной из главных составляющих является вода.
Вода
«Вода — самый важный элемент в жизни человека после кислорода. Она играет активную роль в реализации всевозможных биохимических реакций в организме», - отмечает Кучук.
Она рекомендует мужчинам употреблять около 13 стаканов воды в день, а женщинам около девяти.
ЯйцаЯйца — это продукт, который содержит большое количество белка, легко усвояемого организмом. Также в яйцах содержится железо. Его недостаток может вызывать быструю утомляемость, бессонницу и слабость.
АнанасАнанас помогает быстрее справляться с отеками. Он также богат клетчаткой, что улучшает работу кишечника и надолго обеспечивает чувство сытости. Поэтому его часто рекомендуют людям, сидящим на диете. Кроме того он содержит большое количество витамина С и В1.
АвокадоАвокадо содержит такие витамины как A, B1, B2, B6, C, E, K и минералы: фосфор, магний, железо, калий, кальций и цинк. Все это важно для регуляции витаминно-минерального баланса в организме, который неизменно нарушен после зимы. Авокадо также содержит жирные кислоты омега-6 и омега-9. Оно помогает ускорить метаболизм.
Ранее специалисты объяснили, о чем сигналит страсть к необычным продуктам.
Тугба Кучук
Здоровье
Диетолог из больницы Medicana Bursa
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