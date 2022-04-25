Аносмию после ковида надо лечить
Многим людям кажется, что исчезнувшее в результате коронавирусной инфекции обоняние восстановится само собой. Но врач Владимир Зайцев считает, что это ошибка.
Исчезновение обоняния стало одним из первых характерных признаков COVID-19, которые отличали его от гриппа и других характерных ОРЗ в самом начале пандемии. Уже тогда эксперты говорили, что аносмия или проблемы с запахами - это временное явление, и можно надеяться на возвращение запахов после выздоровления. Действительно, способность снова ощущать по запаху любимое блюдо воспринималась многими пациентами с коронавирусом, как признак выздоровления.
Однако Владимир Зайцев полагает, что самостоятельное восстановление работы обонятельной системы при коронавирусе наблюдается далеко не всегда. И есть человек столкнулся с этим явлением, то после исчезновения из его организма вируса, необходимо, вполне возможно, обратиться к специалисту. Ошибкой, по мнению Зайцева, является стратегия, при которой люди просто ожидают, когда к ним вернутся запахи.
Эксперт подчёркивает, что в отсутствии лечения аносмия может стать перманентной, то есть остаться на всю жизнь. Это связано с нейротропностью или воздействием на мозг коронавируса, который крайне негативно влияет на нервную систему. А подобное, как подчеркивает Зайцев, провоцирует множество неврологических симптомов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Владимир Зайцев
Здоровье
отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук
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