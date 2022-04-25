Какое мыло выбрать: жидкое или твердо? Мнение дерматолога

«По этому поводу не проводятся серьезные научные исследования, но и я, и многие коллеги-дерматологи, в том числе из других стран, склоняемся к твёрдым формам, как к более предпочтительным», — говорит специалист.

Современная индустрия бытовой химии и моющих средств предлагает нам широчайший ассортимент продукции, в том числе мыла, на любой вкус — в форме геля, крема и традиционное кусковое. На чем же остановить свой выбор с точки зрения полезности для кожи?Во-первых, с кусковым мылом явная экономия, жидкого средства всегда хочется нанести побольше, соответственно, расход значительно увеличивается. А здесь прямая взаимосвязь — чем меньше средства нанесли, тем меньше вреда для кожи. Поскольку любое мыло — это щелочь, которая разрушает защитную плёнку на поверхности кожи.Еще один важный момент — сегодня сложно найти жидкое мыло без цвета и запаха, практически все мыло с красителем и отдушками. Кусковое белое с минимальным запахом отыскать проще. А это значит, минимум химии и добавок.Доктор при этом отмечает, что если вам удобнее использовать жидкое мыло, не обязательно от него отказываться. Просто взвесьте все за и против. Гели и крем-мыло тоже имеют право на существование.