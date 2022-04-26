Атопический дерматит: где искать причину?

«Атопический дерматит — это хроническое воспаление внутри организма, вызванное проблемой иммунной системы и воспалительным процессом в ЖКТ. Проблема запускается через интоксикацию организма. Важно также понимать, что не все высыпания являются атопическим дерматитом. Они также могут быть признаком кандидоза», — отмечает специалист.

Сегодня многие родители сталкиваются с проблемой атопического дерматита у детей и пытаются решить ее мазями и кремами, действуя только снаружи. Это в корне неверно. В долгосрочной перспективе такой подход может только усугубить течение заболевания.При наличии аллергии или проблем с кожей можно со 100% уверенностью говорить о том, что есть дисбактериоз. Патогенная флора в кишечнике разрастается из-за неправильного питания, потребления большого количества углеводов и дефицита клетчатки.Еще одна частая причина дерматита у ребенка — стресс, который переживает мама. Поэтому лечить зачастую необходимо не столько малыша, сколько маму. Особенно, если малыш на грудном вскармливании.Если дерматит у ребенка сопровождается проблемами со стулом, дефицитом массы тела, тягой к сладкому, капризностью и плохим сном, это только подтверждает наличие дисбактериоза.Важно знать, что проявившийся в раннем возрасте атопический дерматит потом может затухать, и родители думают, что наконец-то избавились от проблемы. Но в возрасте 5-7 лет аллергия или дерматит снова могут возвращаться. Причем не только проблемами с кожей, но и бронхиальной астмой, поллинозом, ринитом. А иногда всем сразу.Столкнувшись с проблемой дерматита, не старайтесь решить ее поверхностно. Копать нужно глубже, иначе упустите время и переведете заболевание в разряд хронических.