Чем снизить повышенный уровень железа
К доктору Мартину Скарру обратилась женщина, у которой анализы крови показали повышенный уровень железа. Она пришла в аптеку, но фармацевты ничего не смогли ей предложить.
Повышенный уровень железа может вызываться гемохроматозом - наследственным состоянием, при котором ваша пищеварительная система поглощает избыточное количество железа из пищи из-за мутации в гене, который контролирует прием железа. У организма нет естественного механизма избавления от избыточного количества железа, и оно скапливается в течение нескольких лет.
Гемохроматоз диагностируется, когда уровень ферритина в крови, определяющий показатель железа, составляет выше 300 нг/мл. Нормальный показатель составляет от 20 до 120. Ели это гемохроматоз, то придётся удалять из организма приблизительно по 500 миллилитров крови еженедельно, что очень похоже на донорство крови, пока уровень железа не стабилизируется.
Затем придётся каждые несколько месяцев повторять процедуры вплоть до конца жизни, чтобы не происходило повторного накопление железа. Гемохроматоз может вызывать цирроз печени, повреждать поджелудочную железу, провоцируя диабет, слабость и утомляемость, а также снижение устойчивости к инфекциям. Но при раннем выявлении и лечении осложнения можно предотвратить, а ожидаемая продолжительность жизни не снизится. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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