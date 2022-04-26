Безопасно ли отменять долгий приём контрацептивов
К доктору Элли Кэннон обратилась 52-летняя женщина, которая принимала оральные контрацептивы с 16 лет изначально для борьбы с тяжёлыми месячными, а потом и для контрацепции. Когда она пришла за новым рецептом, то врач общей практики заявил ей, что после 50 лет контрацептивы не нужны, но женщина боится, что может столкнуться с шоковой реакцией организма.
Различные назначения или их отмены врачами общей практики опираются на рекомендации ученых, основанные на клинических исследованиях. А эти исследования позволяют определить, что лучше всего помогает тому или иному пациенту с разными расстройствами или патологиями, и что давать не нужно. Врачи могут выписывать комбинированные таблетки с контрацептивами, содержащие синтетические версии эстрогена и прогестерона для контроля над рождаемостью, а также при очень тяжёлых месячных или проблемах с кожей. В соответствии с рекомендациями, их приём допустим до 50-летнего возраста.
Почему же теперь их следует прекратить принимать? В вашем нынешнем возрасте увеличиваются риски от потенциальных побочных эффектов, включая тромбы и рак груди. Если женщина всё ещё нуждается в контрацепции, можно предложить ей мини-таблетки с прогестероном, но без эстрогена, поскольку именно этот гормон и повышает риски. Также на помощь может прийти традиционная спираль.
Абсолютно безопасно перестать принимать оральные контрацептивы, никакого шока вас не ждёт. Средний возраст наступления менопаузы варьируется, но обычно находится в промежутке от 47 до 52 лет. Очень маловероятно, чтобы женщина в возрасте 52 лет после отказа от контрацептивов вдруг столкнулась с тяжёлыми неконтролируемыми месячными. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Элли Кэннон
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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