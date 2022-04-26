О чем нужно спросить стоматолога на первом приеме?

«Если консультация оставляет привкус недосказанности, если вас что-то смущает, если вы не понимаете, помогут вам тут или навредят, задавайте вопросы», — говорит эксперт.

Найти своего идеального доктора-стоматолога так же непросто, как найти своего тренера, парикмахера, психолога и любого другого специалиста, от профессионализма которого зависит качество нашей жизни.Обязательно спросите у доктора, как он видит план лечения и есть ли вообще этот план. Вам нужно понимать, с какой целью врач будет делать ту или иную манипуляцию.Поинтересуйтесь, есть ли альтернатива. Особенно, если в первом предложенном варианте вас что-то смущает или не устраивает. К примеру, это может касаться материалов пломбы или коронки, марки имплантов, и естественно, отражаться на стоимости.Обязательно попросите назвать хотя бы приблизительную стоимость услуги. Возможно, назвать итоговую сумму доктор сразу не сможет, но сориентировать пациента в каких-то рамках вполне реально.Уточните, есть ли гарантия на пломбу и коронку. Придется ли вам платить еще раз, если, к примеру, имплант отвалиться?Не стоит проводить аналогии с другими пациентами и пытать доктора, были ли у него до вас такие случаи. Каждый случай уникален, все очень индивидуально. Особенно с зубами.