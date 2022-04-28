Одиноким людям чаще грозит безработица
Сталкивающиеся с одиночеством люди более часто впоследствии не могут найти работу. К такому любопытному выводу пришли ученые из британского Университета Эксетера.
Предыдущие исследования показали, что безработица может спровоцировать одиночество, и это хорошо объяснимо. Однако новая работа британских учёных впервые показала существование и обратной связи. Её авторы установили, что одиночки также чаще в будущем имеют дело с безработицей. Подтверждены и прежние выводы о том, что безработные люди чаще страдают от одиночества.
С учетом пагубных последствий как одиночества, так и безработицы для здоровья человека и для экономики страны, ключевое значение приобретает профилактика обоих состояний. Уменьшение уровня одиночества может положительно повлиять на перспективу человека найти себе новую работу, а если он уже её обрёл, то это смягчит психологическое давление одиночества, так как поможет чаще общаться. Именно поэтому работодателям нужно обращать особое внимание на психологическое состояние своих сотрудников, а государству делать всё для того, чтобы одинокие люди имели шанс на трудоустройство.
Авторы исследования проанализировали данные по более чем 15 000 человек, которые отвечали на различные вопросы о своей занятости и о психологическом благополучии в период с 2017 по 2020 годы. Учитывались такие факторы, как возраст, пол, этническая принадлежность, образование, семейное положение, количество детей и место проживания. Одиночество вовсе не всегда означало, что человек жил один - без семьи и детей. Нередко одинокими себя считали как раз люди с семьями, а проживающие в одиночестве часто не жаловались на психологические переживания по этому поводу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Эксетера
Здоровье
многопрофильный британский вуз с полуторавековой историей. Сегодня в Университете Экзетера обучается более 18,5 тысяч студентов
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