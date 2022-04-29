Нутрициолог назвала наиболее популярные дефициты витаминов и минералов
Нутрициолог Екатерина Новикова назвала наиболее часто встречающиеся дефициты витаминов и минералов и рассказала, как их восполнить.⠀
О нехватке витаминов наш организм начинает особенно громко заявлять весной — после долгой зимы. Появляется слабость, повышенная утомляемость, дефициты отражаются на состоянии кожи, волос и ногтей, общем самочувствии.⠀
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«Чаще всего мы сталкиваемся с дефицитами витаминов D и В12, железа, общего белка, йода и селена, цинка и магния. Важный инструмент для крепкого здоровья и долголетия — профилактика. Своевременно и качественно диагностировать пусть даже небольшие отклонения — это значит сразу взять ситуацию в свои руки», — говорит эксперт.⠀
Почему возникают дефициты? Из-за несбалансированного, скудного питания. А бывает, что даже при насыщении рациона необходимыми нутриентами организм просто не может их в полной мере усвоить.
Эффективному усвоению мешает пониженная кислотность желудка, нарушения в работе кишечника, в том числе плохая микробиота и паразитоз. Зачастую усвоению мешает и одновременный прием несочитающихся между собой витаминов и минералов. Поэтому бесконтрольный прием препаратов и биоактивных добавок часто неэффективен, а иногда и опасен.
Узнать о наличии дефицитов можно, сдав анализы. Подобрать препараты и адекватные дозировки поможет специалист.
Екатерина Новикова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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