Нутрициолог назвала наиболее популярные дефициты витаминов и минералов

«Чаще всего мы сталкиваемся с дефицитами витаминов D и В12, железа, общего белка, йода и селена, цинка и магния. Важный инструмент для крепкого здоровья и долголетия — профилактика. Своевременно и качественно диагностировать пусть даже небольшие отклонения — это значит сразу взять ситуацию в свои руки», — говорит эксперт.

О нехватке витаминов наш организм начинает особенно громко заявлять весной — после долгой зимы. Появляется слабость, повышенная утомляемость, дефициты отражаются на состоянии кожи, волос и ногтей, общем самочувствии.⠀Почему возникают дефициты? Из-за несбалансированного, скудного питания. А бывает, что даже при насыщении рациона необходимыми нутриентами организм просто не может их в полной мере усвоить.Эффективному усвоению мешает пониженная кислотность желудка, нарушения в работе кишечника, в том числе плохая микробиота и паразитоз. Зачастую усвоению мешает и одновременный прием несочитающихся между собой витаминов и минералов. Поэтому бесконтрольный прием препаратов и биоактивных добавок часто неэффективен, а иногда и опасен.Узнать о наличии дефицитов можно, сдав анализы. Подобрать препараты и адекватные дозировки поможет специалист.