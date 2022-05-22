Нутрициолог перечислила секреты красивой и здоровой кожи

«Витамины антиоксиданты — самые известные помощники, которые надо употреблять внутрь — это витамины А, С, Е», — говорит эксперт.

«Астаксантин — главный антиоксидант молодости, мощнее витамина Е, С в несколько раз. Мощный истребитель свободных радикалов, сокращает уровень оксидативного стресса».

Маски, кремы и сыворотки — это хорошо, но мало ухаживать за кожей снаружи. Она нуждается и в подпитке изнутри.Сохранить молодость поможет коэнзим Q10. Это очень сильный антиоксидант, он принимает участие в строительстве эластиновых и коллагеновых волокон.С возрастом запасы коэнзима Q10 в организме падают, соответственно, коже становится все сложнее сопротивляться внешним агрессивным факторам.Для красоты кожи необходимо восполнять дефициты витаминов группы В. Они принимают участие в большом количестве жизненно важных процессов в организме, в том числе несут ответственность за упругость кожных покровов. При нехватке этих витаминов регенерация клеток происходит медленнее.Огромное значение для сохранения молодости кожи играют аминокислоты. Добавьте к своему комплексу витаминов глицин, лизин и триптофан.Бороться с акне, а также препятствовать разрушению волокон коллагена поможет омега-3.Куркумин поможет дать сопротивление свободным радикалам, очистить кровь от токсинов. Их накопление — одна из главных причин нездорового цвета лица, бугристого рельефа, высыпаний и воспалений.