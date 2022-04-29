Психолог рассказала, как подготовить дошкольника к медкомиссии у стоматолога
Детский и семейный психолог Ирэна Похомова поделилась профессиональными рекомендациями о том, как правильно подготовить ребенка-дошкольника к прохождению медкомиссии у зубного врача.
Посещение зубного кабинета — стресс даже для многих взрослых. Что уж говорить про детей, особенно дошкольного возраста. Особенно, если болезненный опыт общения со стоматологом у ребенка уже был.
Чего точно не нужно делать, так это заставлять и манипулировать, шантажировать ребенка и идти на хитрые уловки, пытаясь затащить его в кабинет обманом.
«Попробуйте честно и пошагово рассказать малышу, что его ждет в кабинете у врача и что вы там будете делать. Нужно это сделать не за пять минут до посещения доктора прямо под кабинетом, а хотя бы за день до посещения поликлиники. Чтобы у ребенка было время обдумать и принять эту мысль, победить свой страх, если он есть», — комментирует специалист.
Постарайтесь максимально подробно описать словами все, что будет происходить в кабинете доктора. А самое главное — зачем вы туда идете.
Малыш должен понимать, что визит нацелен не на то, чтобы причинить ему боль или напугать, а чтобы вылечить зуб или пройти медкомиссию, например, для детского сада.
Если ребенку страшно, сделайте акцент на его чувствах. Дайте понять, что вы разделяете его переживания, понимаете их.
Ирэна Похомова
Здоровье
Детский и семейный психолог
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