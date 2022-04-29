Психолог рассказала, как подготовить дошкольника к медкомиссии у стоматолога

«Попробуйте честно и пошагово рассказать малышу, что его ждет в кабинете у врача и что вы там будете делать. Нужно это сделать не за пять минут до посещения доктора прямо под кабинетом, а хотя бы за день до посещения поликлиники. Чтобы у ребенка было время обдумать и принять эту мысль, победить свой страх, если он есть», — комментирует специалист.

Посещение зубного кабинета — стресс даже для многих взрослых. Что уж говорить про детей, особенно дошкольного возраста. Особенно, если болезненный опыт общения со стоматологом у ребенка уже был.Чего точно не нужно делать, так это заставлять и манипулировать, шантажировать ребенка и идти на хитрые уловки, пытаясь затащить его в кабинет обманом.Постарайтесь максимально подробно описать словами все, что будет происходить в кабинете доктора. А самое главное — зачем вы туда идете.Малыш должен понимать, что визит нацелен не на то, чтобы причинить ему боль или напугать, а чтобы вылечить зуб или пройти медкомиссию, например, для детского сада.Если ребенку страшно, сделайте акцент на его чувствах. Дайте понять, что вы разделяете его переживания, понимаете их.