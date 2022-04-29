Названа неожиданная польза видеоигр
Регулярное использование видеоигр обеспечивает человека ежедневными задачами, которые необходимы для поддержания остроты памяти и мышления. К такому выводу пришли эксперты из Клиники Майо.
Широко распространена точка зрения о том, что увлечение видеоиграми лишает человека гораздо более полезных для здоровья видов активности вроде прогулок на свежем воздухе, чтения книг или других физических нагрузок. Из-за этого к видеоиграм в обществе сформировано, в целом, негативное отношение, хотя их популярность растет, особенно среди детей и подростков. Но не всё так плохо, как показало новое исследование американских ученых. Они выяснили, что как ежедневные видеоигры, так и разгадывание кроссворда - прекрасное начало дня, которое оказывает положительное воздействие на здоровье мозга.
Правда, касается это людей среднего и старшего возраста, которые, как правило, видеоиграми не увлекаются. Лица этой возрастной группы, играющие на компьютере или на смартфоне в слова, обеспечивают своему мозгу дополнительную нагрузку, которая даёт возможность сохранить остроту памяти и мыслительных процессов. А это задерживает снижение когнитивной деятельности и другие негативные возрастные изменения. Но даже молодые люди с помощью видеоигр всё-таки могут сохранять определённый уровень функционала своего мозга, конечно, если увлечение не превращается в подобие патологии, в результате которой подросток расходует на данные игры всё своё свободное время.
Хотя точный механизм положительного воздействия видеоигр не может быть определён экспертами, они уже давно установили, что регулярные нагрузки для мозга, включая разгадывание кроссвордов, изучение иностранного языка, обучение игре на музыкальных инструментах и тому подобного сохраняют здоровье и активность этого органа. Это тот самый вызов, который нам каждый день необходим для того, чтобы, как говорится, интеллектуально не закиснуть. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Клиниа Майо
Здоровье
некоммерческая организация, один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира
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