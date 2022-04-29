Порода собаки не определяет её характер
Приятная новость для многих любителей собак, которые не раз говорили, что характер их любимцев зависит не от породы, а от воспитания. Теперь это научно подтверждено учеными из Университета Массачусетса.
Спросите любого настоящего собачника о том, стоит ли опасаться бультерьера или ждать ласк от лабрадора, и тот непременно рассердится. Любители собак давно убеждены в том, что порода вовсе не является определяющей в формировании черт характера их домашних любимцев. И вот теперь ученые из Массачусетса сравнили поведение и наследственность более 18 000 собак разных пород. Оказалось, что гены действительно не оказывают влияния на их поведение.
Некоторые люди берут в семьи собак, основываясь именно на породе, но таким образом они получают не характер, а только внешний вид, как подчеркивают исследователи. Что же касается черт характера собаки, то они будут складываться исключительно от того, как вы её воспитываете. И совершенно мирный на вид ньюфаундленд может вырасти в агрессивное животное, если получит соответствующее воспитание, а какой-нибудь американский стаффордширский терьер превратится в любимца детей, поскольку его не будут толкать к агрессии.
Человечество уже давно пытается с помощью наследственности влиять не только на внешний вид животных, но и на их поведение. Это происходит приблизительно 10 000 лет, с тех пор, как первые дикие волки были приручены и превратились в домашних собак. Но как правило, дрессировка касалась рабочих качеств собак, то есть их умения выполнять те или иные задачи. Например, пасти стада, искать потерянных альпинистов или сторожить территорию. Что же касается их характера, то он формируется только за счёт контакта с хозяином и его близкими. Конечно, некоторые генетические особенности предрасполагают животных к тому или иному поведению, но это вовсе не является чем-то абсолютно неизбежным. И любой владелец нескольких собак одной породы вам скажет, что у каждого из его животных абсолютно уникальный характер. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Массачусетса
Здоровье
университет и исследовательский центр, расположенный в Кембридже (пригороде Бостона), штат Массачусетс, США
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