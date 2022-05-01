Педиатр рассказала, с чего и когда начинать прикорм грудного ребенка

«Согласно рекомендациям ВОЗ, первые шесть месяцев своей жизни ребенок должен получать исключительно грудное молоко, а начиная с полугода в его рацион вводится прикорм. Допустимые сроки введения прикорма варьируются от 17 до 26 недель в зависимости от разных факторов», — отмечает специалист.



Начинать можно с овощей, следом постепенно добавлять каши, еще чуть позже мясо, фрукты. В последнюю очередь включаем в меню яйца, рыбу и кисломолочные продукты.



В первые месяцы жизни молоко матери полностью закрывает пищевые потребности малыша, однако со временем необходимо постепенно вводить прикорм. Он должен обеспечивать организм малыша белками, жирами, углеводами, а также витаминами и минералами.Еще одна важная задача прикорма — помочь правильно сформироваться жевательному аппарату, выработать здоровые вкусовые привычки.Если ребенок находится на искусственном вскармливании, раньше 5 месяцев он не должен получать ничего, кроме молочной смеси. До этого времени его желудок еще не в состоянии переваривать другие продукты.Важно начинать прикорм, когда малыш полностью здоров! С введением прикорма необязательно отказываться от грудного молока — они должны гармонично дополнять друг друга.Если каша — то безглютеновая безмолочная. В предпочтении рис, гречка, кукуруза. Овощи — брокколи, цветная капуста, кабачок. На восьмом месяце можно добавить тыкву, картофель, морковь. Мясо вводим не раньше 7-8 месяцев. Смешиваем его с кашами или пюре из овощей.