Эксперт перечислила 7 вредных привычек, которые убивают поджелудочную

«Одна из главных вредных привычек — это употребление в пищу трансжиров и маргарина. При их попадании в организм страдает также сердечно-сосудистая система. В природе трансжиров нет, это искусственные продукты и организм не способен с ними взаимодействовать», — говорит эксперт.

В первую очередь, это конечно, пищевые привычки. На состоянии поджелудочной железы сказывается все, что мы едим.Второе — майонез и всевозможные соусы. Причем как магазинный, так и домашний — из-за высокого процента содержания уксусной кислоты и горчицы. Они ведут к воспалению поджелудочной.Третье — алкоголь. Он не дружит с поджелудочной из-за отсутствия в ней ферментов, которые влияют на усвоение спиртного.Четвертое — колбасы, сосиски, копчености и так далее. Убираем из рациона полностью! Хотите мяса — съешьте кусок мяса.Пятое — курение, точнее — никотин, который отравляет не только поджелудочную, но и весь организм в целом. Когда речь идет о курении, пассивное — не исключение.Шестое — газировка. Газики раздражают стенки ЖКТ, провоцируют гастрит. Особенно важно убрать газированные напитки из детского рациона. Замените на морсы и компоты.И седьмое — кофе. Одна чашка в день не приносит вреда, но злоупотребляя этим напитком, вы заставляете поджелудочную пахать на износ, истощая ее.